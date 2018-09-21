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Пауки-тарантулы атаковали деревню в Гомельской области

22.09.2018 09:21 — Новости регионов | БелТА  
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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области поселились пауки-тарантулы, сообщает телеканал ОНТ.

Жители деревни Ударное Лельчицкого района встречают крупных пауков в огородах и сараях, они пробираются даже в жилые дома. Также крупные пауки были замечены в местной медпункте, магазине, на стройке и в школе.

Ученые подтверждают - это настоящий южнорусский тарантул. Этот вид хоть редко, но может встречаться на юго-востоке страны. Паук может достигать размеров с человеческую ладонь. В связи с потеплением климата их среда обитания расширяется, а активность растет.

Приходят тарантулы, скорее всего, из леса. Что их привело в деревню и почему пауки приближаются к человеку, ученые не знают, но такое поведение называют неестественным.

Сейчас волонтеры помогают найти гнезда с пауками, которые стали появляться в жилой зоне, рядом с первыми этажами многоквартирных домов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области поселились пауки-тарантулы, сообщает телеканал ОНТ. Жители деревни Ударное Лельчицкого района встречают...
 
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