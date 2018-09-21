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Уроженцы Заречья Пружанского района установили памятник не вернувшимся с войны односельчанам

22.09.2018 13:24 — Новости регионов | БелТА  
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Уроженцы Заречья Пружанского района установили памятник не вернувшимся с войны односельчанам

22 сентября, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. В деревне Заречье Пружанского района открыли мемориальный сквер и памятник в честь не вернувшихся с войны односельчан, передает корреспондент БЕЛТА.

Идея принадлежит инициативной группе уроженцев деревни, которые сейчас живут в других населенных пунктах по всей стране. На реализацию проекта направлено около $15 тыс. За эти средства в центре деревни благоустроили сквер, установили памятный знак, стойки с портретами и именами 27 защитников, которые не вернулись домой с войны. Почтить их память приехали родственники из разных регионов Беларуси, Украины, Латвии.

"Приятно, что инициаторами идеи стали те, кто родился и вырос в этом месте. Они решили увековечить память людей, благодаря которым все мы живем. Это очень важно для малой родины. Ведь в этой деревне всего 15 жителей, но сегодня приехали около 200 человек, чьи корни идут отсюда", - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко. Он добавил, что Год малой родины консолидировал общество, уроженцы Брестской области проявляют большую заботу о родных краях. "Речь идет не только о масштабных, дорогостоящих проектах. Зачастую достаточно на малой родине навести порядок, посадить дерево, убрать мусор - это тоже достойно уважения", - подчеркнул вице-губернатор.

В памятных мероприятиях вместе с сельчанами сегодня приняли участие представители местных органов власти, общественности, ветераны Великой Отечественной войны, молодежь. Присутствующие возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших минутой молчания.

На достигнутом уроженцы Заречья останавливаться не намерены. У инициативной группы во главе с брестским предпринимателем Михаилом Куцем есть задумки, благодаря которым родная деревня не умрет. "Следующая наша цель - увековечить память всех жителей Заречья, чтобы их имена были выбиты на стеле. Это знак уважения людям, которые здесь родились, жили, трудились. Сделаем это обязательно", - сказал бизнесмен.-0-

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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22 сентября, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. В деревне Заречье Пружанского района открыли мемориальный сквер и памятник в честь не вернувшихся с войны односельчан,...
 
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