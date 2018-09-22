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Победительницей конкурса "Палеская прыгажуня-2018" стала жительница Петрикова

22.09.2018 22:35 — Новости регионов | БелТА  
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Победительницей конкурса "Палеская прыгажуня-2018" стала жительница Петрикова

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницей конкурса "Палеская прыгажуня-2018", который прошел сегодня в агрогородке Лясковичи во время международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья", стала Юлия Герасименко из Петрикова, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой вице-мисс названа Маргарита Володькина из Петрикова, второй вице-мисс - ее землячка Александра Попок. Аплодисменты зрителей и различные титулы достались всем участницам. Всего за звание самой красивой девушки Полесья в этот вечер боролись 11 прекрасных белорусок из Петриковского, Столинского, Пинского и Лунинецкого районов.

В финале конкурса участницы проявили максимум грации, нежности и элегантности. Жюри оценивало мастерство дефиле и умение проявить себя, а также творческие способности полесских красавиц.

Победительница стала обладательницей ценного приза от ПО "Кристалл", а также получила право носить титул "Палеская прыгажуня" в ближайшие 2 года - до следующего фестиваля, который пройдет в 2020-м. Не остались без подарков и другие девушки.

Конкурс красоты "Палеская прыгажуня" среди уроженок полесских районов впервые прошел в 2014 году. Постоянные организаторы конкурса - Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" при поддержке Главного управления идеологической работы, культуры и делам молодежи и генеральный партнер открытое акционерное общество "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-холдинг".

Фото Сергея Холодилина

 
Теги: Минск
 
 
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23 сентября, Лясковичи /Корр. БЕЛТА/. Победительницей конкурса "Палеская прыгажуня-2018", который прошел сегодня в агрогородке Лясковичи (Петриковский район) во время...
 
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