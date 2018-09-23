Более 6 тыс. минских водителей в День без автомобиля бесплатно воспользовались метро

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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. минских водителей, по предварительным данным, в День без автомобиля бесплатно воспользовались метро, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, передает корреспондент БЕЛТА.

День без автомобиля прошел 22 сентября и завершил Европейскую неделю мобильности.

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