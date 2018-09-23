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Минский микрорайон Малиновка до 22.00 будет без горячей воды

24.09.2018 12:53 — | БелТА  
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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение сегодня будет отсутствовать в 223 домах, 12 детсадах и 6 школах минского микрорайона Малиновка. Такая информация размещена на страничке "Минскэнерго" в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Здесь будут проводиться работы по ликвидации повреждения между тепловыми камерами. Участок тепломагистрали №59, которая введена в эксплуатацию в 1984 году, от понизительной насосной станции №12 отключен.

Горячая вода отсутствует у потребителей по ул. Есенина, 7-35 к.3 (нечетные), 30-42 (четные); ул. Космонавтов, 29-47 (нечетные), 4-56 (четные); ул. Слободская, 89-149 (нечетные); проезд Слободской, 4-28 (четные); ул. Рафиева, 81-113 (нечетные); 36-80; 88-100 (четные); ул. Есенина, 39-95 (нечетные); 58-76 (четные); ул. Слободская, 13-79 (нечетные); ул. Громова, 14-46 (четные); ул. Курганная, 2.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение сегодня будет отсутствовать в 223 домах, 12 детсадах и 6 школах минского микрорайона Малиновка. Такая информация...
 
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