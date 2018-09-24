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Один из выходов станции метро "Парк Челюскинцев" в Минске частично закроют на ремонт
25.09.2018 12:31 — | БелТА
Фото из архива
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Парк Челюскинцев" в Минске 26 сентября частично закроют на ремонт, сообщили БЕЛТА в метрополитене.
Работы по ремонту пригласительной площадки в направлении проспекта Независимости (выход к дому №93) будут проводиться до 12 октября. Данный выход будет закрыт частично.-0-
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Парк Челюскинцев" в Минске 26 сентября частично закроют на ремонт, сообщили БЕЛТА в метрополитене. ...
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