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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Парк Челюскинцев" в Минске 26 сентября частично закроют на ремонт, сообщили БЕЛТА в метрополитене.

Работы по ремонту пригласительной площадки в направлении проспекта Независимости (выход к дому №93) будут проводиться до 12 октября. Данный выход будет закрыт частично.-0-