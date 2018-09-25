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Горячую воду 27-28 сентября отключат в некоторых районах Минска

26.09.2018 17:50 — Новости регионов | БелТА  
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Горячую воду 27-28 сентября отключат в некоторых районах Минска
Фото из архива

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение 27-28 сентября отключат в жилых домах, административных зданиях, учреждениях образования и здравоохранения некоторых районов Минска, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

С 00.01 27 сентября по 23.59 28 сентября будет отсутствовать горячее водоснабжение на участках тепловой магистрали №5, которая была введена в эксплуатацию в 1989 году. Требуется выполнить работы по реконструкции данной тепловой магистрали.

На участке от тепловой камеры 0529 до тепловой камеры 0580 будет отсутствовать горячая вода в жилых домах по адресу:

- пр. Партизанский 28/1, 28/2, 28/3, 30/1, 30/2, 30/3, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 67, 69, 69а, 71а, 73а;

- ул. Народная 2, 2А, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12Б, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 22, 23/1, 23/2, 24, 26/1, 26/2, 27А, 28, 30, 32, 34;

- ул. Буденного 8а, 10, 16а, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

- ул. Ванеева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

- ул. Долгобродская 36, 38 (четные);

- ул. Плеханова 2, 14а, 22, 24;

- ул. Искалиева 3, 4, 6, 10, 12а, 12Б, 12, 12/2, 14, 16, 18, 20;

- ул. Тухачевского 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;

- ул. Райниса 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 32;

- ул. Васнецова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17.

В административных зданиях:

- пр. Партизанский 75а (суд), 75, 75/1;

- ул. Райниса 1д, 1г, 1г/1, 2а, 6;

- ул. Искалиева 12/1;

- ул. Ванеева 1, 3, 11;

- ул. Буденного 16.

В учреждениях образования:

- пр. Партизанский 40а (сад №233), 69б (сад-ясли №13), 71б (сад №167), 73, 73/1 (колледж), 77 (БНТУ);

- ул. Народная 6 (сад №177), 9 (сад №265), 12 (сад №237), 21 (училище МГСУ); 27 (школа №82);

- ул. Райниса 1 (школа №98);

- ул. Васнецова 10, 10/1 (гимназия №14);

- ул. Плеханова 8 (сад №219);

- ул. Тухачевского 7 (сад-ясли №109);

- ул. Буденного 4 (сад №231); 6 (школа №57), 8, 8/1, 8/2 (профессиональный колледж); 20 (сад №242).

На участке от тепловой камеры 0554 до тепловой камеры 0580

В жилых домах:

- пр. Партизанский 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 37, 39, 41, 41А, 43, 45;

- ул. О. Кошевого 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17а, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27а, 28, 29, 30А, 30, 31, 33, 35;

- пер. Клумова 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27;

- ул. Клумова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27;

- ул. Щербакова 2, 3, 5а, 5, 6, 6А, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 16а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30а, 30, 31, 32, 34а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

- пер. Щербакова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;

- пер. Станиславского 1, 3, 4, 5;

- ул. Стахановская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 20а, 20/2, 21, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43;

- ул. Буденного 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 21/1, 23, 25;

- пер. Ученический 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12;

- ул. Долгобродская 26, 28, 30, 34;

- ул. Грицевца 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13;

- ул. Чеботарева 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23;

- бульвар Тракторостроителей 1, 3, 5.

В административных зданиях:

- пр. Партизанский 2, 2а, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 6Б, 6Д, 6/1, 6/2, 6/5, 10, 12, 12а, 14, 14А, 26, 26а, 26Б, 26/3;

- ул. Тростенецкая 3, 5, 5б, 5б/1, 11;

- пер. Велосипедный 5, 6 ,7 , 8, 10;

- ул. О.Кошевого 13А, 13Б;

- ул. Клумова 20;

- пер. Стахановский 2, 2/5, 3/1, 5/1;

- ул. Стахановская 16, 19 ("Хоспис"), 25а;

- ул. Буденного 1, 1а;

- ул. Ванеева 32, 32а;

- ул. Долгобродская 24;

- ул. Чеботарева 2а, 6а, 7.

В учреждениях образования:

- пер. Ученический 5а (сад №107), 6а (сад №155);

- ул. О.Кошевого 27 (сад №194);

- пер. Клумова 3 (сад №223), 19а (сад №10);

- ул. Щербакова 4 (муз. школа №3); 7 (сад №159); 22а (сад №227); 23 (школа №87); 33 (сад №135);

- ул. Стахановская 13 (школа №11);

- ул. Буденного 21;

- ул. Грицевца 9;

- ул. Чеботарева 7а (сад №179).

В медицинских учреждениях:

- ул. Щербакова 1 (поликлиника №9);

- ул. Стахановская 7 (больница); 10, 10а (поликлиника); 12 (больница);

- ул. Клумова 5а.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение 27-28 сентября отключат в жилых домах, административных зданиях, учреждениях образования и здравоохранения...
 
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