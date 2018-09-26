Мост через Припять будет введен в срок - Кухарев

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мост через Припять в Житковичском районе будет введен в эксплуатацию в установленный срок - к 7 ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работы ведутся в плановом режиме. Мы можем с уверенностью сказать, что на сегодняшний день все графики выполняются. По ряду направлений идем даже с опережением. Не возникает сомнений, что мост через Припять в Житковичском районе в соответствии с поручением главы государства будет введен в эксплуатацию к установленному сроку, то есть к 7 ноября", - сказал Владимир Кухарев.

Как сообщалось, трещина в пролете моста через Припять была обнаружена 7 декабря 2017 года. Движение было перекрыто, проложена понтонная переправа, людей с берега на берег перевозили на двух катерах спасатели и военные. В марте этого года глава государства поручил построить новый мост через Припять. Позже датой сдачи объекта было определено 7 ноября 2018 года. Аварийная часть моста была взорвана 25 мая.-0-