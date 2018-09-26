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Отопление в детсадах, школах и больницах Минска включат 28 сентября

27.09.2018 18:10 — Новости регионов | БелТА  
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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление на объектах социальной сферы Минска начнут включать с 28 сентября. Соответствующее решение принял Мингорисполком, учитывая неблагоприятный прогноз погоды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

С 1 октября потеплеет в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, банях, учебных учреждениях, театрах.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление на объектах социальной сферы Минска начнут включать с 28 сентября. Соответствующее решение принял Мингорисполком,...
 
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