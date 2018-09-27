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Энергетики восстанавливают электроснабжение в 10 населенных пунктах Витебской области

28.09.2018 10:11 — Новости регионов | БелТА  
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Энергетики восстанавливают электроснабжение в 10 населенных пунктах Витебской области
Фото из архива

28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 10 населенных пунктах Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

За 27 сентября энергетики области оперативно устранили отключения электроэнергии более чем в 250 населенных пунктах северного региона. Перебои с электроснабжением возникали из-за сильного ветра, изломов деревьев и падения веток на провода. "По состоянию на 09.00 28 сентября ведется работа по восстановлению электроснабжения в семи населенных пунктах Шумилинского и трех Ушачского районов", - проинформировали в "Витебскэнерго".

Специалисты делают все необходимое, чтобы восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки.

По прогнозу синоптиков в ближайшие сутки в стране сохранятся неблагоприятные погодные условия, объявлен оранжевый уровень опасности. Энергетики контролируют обстановку и готовы в любой момент оперативно отреагировать на возможные нарушения электросетевого комплекса.-0-

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Теги: Витебск
 
 
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28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 10 населенных пунктах Витебской области, сообщили корреспонденту...
 
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