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Открытие в районах межрегиональных медцентров позволяет улучшить качество услуг населению - Малашко

28.09.2018 12:13 — Новости регионов | БелТА  
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Открытие в районах межрегиональных медцентров позволяет улучшить качество услуг населению - Малашко
Валерий Малашко

28 сентября, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Открытие в районах межрегиональных медцентров позволяет улучшить качество услуг населению. Такое мнение сегодня журналистам высказал министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Малашко принял участие в открытии нового лечебного корпуса Волковысской ЦРБ. В четырехэтажном здании разместились отделения анестезиологии и реанимации, хирургии, неврологии, кардиологии, а также травматологическое и терапевтическое отделения, четыре операционных блока.

"Министерство здравоохранения видит своей целью развитие в районах межрегиональных центров. Это возможность концентрировать высокотехнологичное оборудование, профессиональные кадры, тем самым оказывать качественную помощь наибольшему количеству населения. Это целесообразно экономически, важно и для самих людей, которые получают помощь рядом с местом жительства", - отметил Валерий Малашко. Он подчеркнул, что открытие нового лечебного корпуса Волковысской ЦРБ - очередной шаг в этом направлении. Специализированную помощь здесь будут оказывать жителям как Волковысского, так и близлежащих районов.

"Такие объекты есть в каждой области. В первую очередь работы ведутся там, где необходимо увеличение объемов оказания медицинской помощи, а также там, где мы обязаны улучшить условия пребывания пациентов", - отметил министр. Также активно ведется переоснащение межрегиональных центров. Есть целый ряд заболеваний, при которых необходимо оказать высокотехнологичную помощь за короткий промежуток времени: оборудование для этого будет появляться и в подобных медцентрах в районах.

"Минздрав проводит политику открытых учреждений здравоохранения. Мы слышим критику. Важно, что в Волковысской больнице начали активно перестраивать и первичное звено, формировать на его базе институт врача общей практики. Это внедрение фактически новой идеологии оказания медпомощи, наблюдения в первую очередь за здоровым пациентом. Для медработника создаются все условия", - рассказал Валерий Малашко. Вводится помощник врача, изменяется численность населения на участке, что дает возможность уделить больше внимания пациентам, сделать лечение и наблюдение более эффективными. Министр здравоохранения подчеркнул, что и в этом направлении Волковысская ЦРБ стала новатором в регионе.-0-

 
 
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28 сентября, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Открытие в районах межрегиональных медцентров позволяет улучшить качество услуг населению. Такое мнение сегодня журналистам...
 
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