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Дни скидок пройдут в октябре в торговле Минска

28.09.2018 16:16 — Новости регионов | БелТА  
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Дни скидок пройдут в октябре в торговле Минска
Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в октябре в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ каждый четверг и субботу октября будет реализовывать непродовольственные товары со скидкой 20%, аналогичная скидка будет на продовольственные товары 1 октября. И 14 октября объявлена акция ко Дню Матери, когда отдельный ассортимент женских товаров будет доступен со снижением цены на 22%. Кроме того, для держателей дисконтных карт акция со снижением цен на непродовольственные товары на 20% будет проходить по понедельникам.

ГУМ приглашает за выгодными покупками 4, 11, 13, 18, 25, 27 и 30 октября, предлагаются скидки 20% на непродовольственные товары. 8-10, 15-17, 22-24 октября цены на отдельные группы товаров будут снижены на 25%. Для держателей дисконтных карт скидочными днями станут пятницы, непродовольственные товары подешевеют на 23%.

"Универмаг Беларусь" каждый понедельник (кроме 1 октября) объявляет скидку 8% на продовольственные товары для пенсионеров при предъявлении удостоверения. А к Международному дню пожилых людей для них планируется особая скидка - 25% на непродовольственные товары и 10% - на продовольственные. И для всех покупателей каждый вторник и среду предусмотрено снижение цен на 23% и 5% на непродовольственные и продовольственные товары соответственно. Универмаг подготовился и ко Дню Матери: 13 октября на 30% подешевеют все товары, кроме мужского и детского ассортимента. Для держателей дисконтных карт дни приятных цен - 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 октября, когда будут действовать скидки на непродовольственные товары - 26% и 5% - на продовольственные.

Торговый дом "На Немиге" предлагает скидки 22% на непродовольственные и 5% на продовольственные почти весь месяц - 3-7 и 10-14 октября, также 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 октября. А 1 октября непродовольственные вовсе подешевеют на четверть.

"Кирмаш" объявляет скидки 20% каждую среду, пятницу. Для держателей дисконтных карт каждый понедельник цены снижены на 25% на непродовольственные товары.

Магазины торгового центра "Столица" 13, 14 и 20, 21 октября предложат скидки от 5% до 50%.

"Трикотажторг" (ул.Платонова, 30/2) снижает цены на 17% каждую среду, а также 1 октября - на 20% для лиц пенсионного возраста (при предъявлении пенсионного удостоверения) и 12 октября - на 17% (на женский и детский ассортимент); "Алеся" (ул. Старовиленская, 131, ул.Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) на 15-20% - каждые вторник и пятницу.

В ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) Дни скидок проходят каждую среду и 14 октября (скидка 15%, кроме акционных и уцененных товаров).

"Северянка" (ул. Ангарская, 38) снижает цены на 15% на отдельные группы товаров каждый четверг, субботу, ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55) - каждую среду, субботу, "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) - каждый вторник, "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1) - каждый четверг, а также 5 октября.

"Вероника" (ул. Притыцкого, 38) объявляет скидки 20% каждый вторник, четверг, воскресенье (кроме акционных товаров), "Гаспадар и Гаспадыня" (проспект Независимости, 131/1) - каждую среду.

"Богатырь" (ул. Притыцкого, 32) приглашает за покупками по сниженным на 15% ценам каждую среду и четверг, "Лянок" (проспект Независимости, 46) - каждую среду и субботу (товары дешевле на 20%).

"Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%.

В "Сантехоборудовании" (ул. Щербакова, 30) Дни скидок состоятся каждый четверг, цены будут ниже на 20% на все товары, кроме акционных, уцененных, счетчиков газа "Гранд 1,6".

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в октябре в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка...
 
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