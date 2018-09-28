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Учение белорусских и российских десантников пройдет в шести районах Брестской области

29.09.2018 12:21 — Новости регионов | БелТА  
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29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялась торжественная церемония открытия совместного тактического учения сил специальных операций Беларуси и воздушно-десантных войск России, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь на учении представляет 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. От российской стороны привлечена усиленная батальонная тактическая группа 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии. Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

"За основу взяли лесисто-болотистую местность. Сделаем контрольный срез, как отработали в этом году вопросы по преодолению водных преград. Выполним десантирование личного состава и тяжелой воздушно-десантной техники. На Брестском полигоне это состоится впервые, будем десантировать шесть платформ. Этот момент можно назвать изюминкой учений", - отметил командующий ССО Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко.

Активная фаза учения пройдет с 1 по 5 октября на территории шести районов Брестской области, двух полигонах и участках местности. Будет задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих десантных соединений, воинских частей спецназначения, радиоэлектронной борьбы и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"Наше соединение впервые прибыло на учение в Беларусь, впечатления только положительные. В прошлом году мы принимали белорусских военнослужащих на совместных учениях в Рязанской области. Они продемонстрировали высокий уровень. Сейчас укрепим сотрудничество, поделимся опытом, возьмем самое лучшее, что отработано обеими сторонами", - подчеркнул заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России Сергей Серпухов. Для российских военнослужащих также подготовлена программа мероприятий, во время которых они смогут познакомиться с социальной и культурной жизнью Брестской области.

Вадим Денисенко подчеркнул, что белорусские военные постоянно взаимодействуют со своими российскими коллегами. В частности, на полигоне Раевский под Новороссийском завершается учение с разведывательными подразделениями ВДВ России и ССО Беларуси.-0-

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялась торжественная церемония открытия совместного тактического учения сил специальных...
 
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