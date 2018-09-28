Маршруты некоторых минских автобусов изменены из-за работ на участке ул.Володько

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по ул. Володько от ул. Воронянского до ул. Аэродромная в Минске временно закрыто из-за дорожно-строительных работ, в связи с чем вносятся корректировки в маршруты общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Автобусы маршрутов № 65, 1146-ТК и 1346-ТК будут объезжать закрытый участок по ул. Маяковского, Аранской, Могилевской, Володько, Воронянского и далее, при этом совершая на изменяемом участке остановку "Денисовская" в обоих направлениях.

Автобусы № 93 в направлении ДС Шабаны поедут по ул. Воронянского, Володько, Могилевской, Аранской, Маяковского, Денисовской и далее по маршруту также с посадкой и высадкой пассажиров в остановочном пункте "Денисовская".

Движение автобусов по маршруту № 4Д организуется с Южной магистрали по ул. Аэродромной, Маяковского, Аранской, Володько, Воронянского и далее по обычной схеме. На изменяемом участке промежуточных остановок не будет.

По маршруту № 198Э на участке от ул. Денисовской автобусы двигаются по ул. Аэродромной и Чкалова без остановок на изменяемом участке в обоих направлениях.

Для маршрутов № 65, 93, 1146-ТК, 1346-ТК оборудована площадка по ул. Володько за перекрестком с ул. Воронянского в направлении ул. Могилевской - здесь временно делается остановка "Володько".

Дорожно-строительные работы планируется завершить 6 октября, после чего движение по ул. Володько на данном участке будет восстановлено.-0-