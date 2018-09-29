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ФОТОРЕПОРТАЖ: Светящийся велопробег в Гродно

29.09.2018 23:48 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Светящийся велопробег в Гродно

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таким ярким событием решено было отметить 5-летний юбилей общественного объединения "ВелоГродно". Стартовал велопробег в 20 ч. на площади Советской.

Главное условие участия в велопробеге, которое определили организаторы, - наличие светящихся элементов на велосипеде. Как минимум, велосипедного фонаря.

"В целом фантазию участников мы не ограничивали, чтобы мероприятие было ярким красочным. Самые светящиеся велосипедисты были отмечены сувенирами", - рассказала председатель правления общественного объединения велосипедистов "ВелоГродно" Юлия Коледа.-0-

Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таким ярким событием решено было отметить 5-летний юбилей общественного объединения "ВелоГродно". Стартовал велопробег в 20 ч. на...
 
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