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ФОТОРЕПОРТАЖ: Светящийся велопробег в Гродно
29.09.2018 23:48 — Новости регионов | БелТА
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таким ярким событием решено было отметить 5-летний юбилей общественного объединения "ВелоГродно". Стартовал велопробег в 20 ч. на площади Советской.
Главное условие участия в велопробеге, которое определили организаторы, - наличие светящихся элементов на велосипеде. Как минимум, велосипедного фонаря.
"В целом фантазию участников мы не ограничивали, чтобы мероприятие было ярким красочным. Самые светящиеся велосипедисты были отмечены сувенирами", - рассказала председатель правления общественного объединения велосипедистов "ВелоГродно" Юлия Коледа.-0-
Фото Леонида Щеглова
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таким ярким событием решено было отметить 5-летний юбилей общественного объединения "ВелоГродно". Стартовал велопробег в 20 ч. на...
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