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Исаченко рассказал об урожае сельхозкультур в Минской области

30.09.2018 20:14 — Новости регионов | БелТА  
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Исаченко рассказал об урожае сельхозкультур в Минской области
Анатолий Исаченко. Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко рассказал об урожае сельхозкультур в регионе в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Мы видели проблемы, которые у нас могут быть при уборке урожая, поэтому приняли ряд мер. Приобрели кормоуборочные комбайны, раньше начали уборку травяных кормов, часть кукурузы тоже начали убирать немного раньше. Тот недобор урожая, который есть по области, кардинально на нас не повлияет. Мы сейчас добираем зерном кукурузы и планируем его собрать выше уровня прошлого года. Область будет в этом году с овощами, картошкой, яблоками. Все необходимое есть, урожай созрел неплохой, сейчас мы его убираем. Кроме того, мы сегодня уже работаем на урожай следующего года. Минская область практически завершила сев озимых зерновых культур", - сказал Анатолий Исаченко.

В Беларуси постепенно происходят климатические изменения, и аграриям нужно приспособиться к ним. "Мы понимаем, что надо пересматривать структуру севооборота, немного менять подходы. Это связано не только с климатическими условиями, но и многими другими факторами - себестоимостью производимой продукции, выходом на рынки. Мы этими вопросами занимаемся. При этом нужно учитывать один момент: то, что хорошо для Слуцка и Несвижа, не может быть хорошо для Мяделя, так как там разные климатические зоны, разные почвенные условия", - отметил председатель Миноблисполкома.

На вопрос, возможно ли в будущем выращивание бахчевых культур в Минской области, он ответил: "Бахчевые культуры не исключаем. Когда-то говорили, что и кукуруза у нас не будет произрастать, а сейчас мы этим занимаемся и получаем зерно".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко рассказал об урожае сельхозкультур в регионе в эфире телеканала СТВ , сообщает...
 
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