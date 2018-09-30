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Отопление в жилфонде начинают включать в Минске

01.10.2018 07:12 — Новости регионов | БелТА  
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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начинают включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Отопление включается по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. На это время организуется дежурство персонала.

При температурах наружного воздуха выше плюс 10 градусов отопление помещений переведут в режим протапливания. При стабильном повышении среднесуточной температуры наружного воздуха будут приняты своевременные меры по отключению отопления.

Отопительный сезон стартовал в столице 28 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки. О точной дате включения отопления минчане могут узнать онлайн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начинают включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах, сообщили...
 
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