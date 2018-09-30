Продажа алкоголя ночью в Минске ограничена

Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ограничена продажа алкогольных напитков в ночное время по 1 октября 2019 года. Соответствующее решение ранее принял Мингорисполком, сообщает БЕЛТА.

С 23.00 до 7.00 в торговой сети запрещена реализация водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Продавать алкоголь в это время могут только объекты общественного питания в розлив.

Такая мера направлена на популяризацию здорового образа жизни, а также профилактику пьянства и алкоголизма.-0-