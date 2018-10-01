Горячую воду на сутки отключили в некоторых домах Минска

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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячее водоснабжение будет отсутствовать в течение суток до 8.00 3 октября в некоторых жилых домах и административных зданиях столицы, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

С 8.00 2 октября до 8.00 3 октября будет отсутствовать горячее водоснабжение у потребителей Минска на участке между тепловыми камерами 0121 и 0127 тепломагистрали №1, которая была введена в эксплуатацию в 1989 году. Необходимо провести работы по врезке вновь смонтированного участка тепловой сети между данными камерами.

Горячая вода будет отсутствовать у потребителей по адресам:

пр. Партизанский 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128/2, 130, 144; ул. Центральная 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8а, 9, 11; ул. Л. Чайкиной 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Трудовая 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 8, 10; ул. Мичурина 1, 3а, 3, 5, 7, 8, 10, 11а, 12, 12а, 19, 21 23, 25; ул. Шоссейная 7, 7а, 9, 11, 13, 17, 17а; ул. Социалистическая 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19.-0-