В Брестской области начался отопительный сезон

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2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В регионах Брестской области сегодня начнут подачу тепла в учреждения социальной сферы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о начале отопительного периода в регионе. Аналогичные решения примут районные и городские исполнительные комитеты.

Включение систем отопления потребителей будет проводиться поэтапно. В первую очередь подача тепла начнется в объекты социальной сферы. Речь идет о детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, архивах и библиотеках. Когда среднесуточная температура в течение пяти дней составит плюс восемь градусов и ниже, тепло придет в жилищный фонд - дома, гостиницы, общежития, учебные заведения. Затем батареи потеплеют в общественных и административных зданиях, организациях и на предприятиях.

Для рационального расхода топлива поставщикам тепла рекомендовано применять режим протапливания при дневных температурах наружного воздуха выше десяти градусов.

В прошлом году отопительный сезон в Брестской области начался 4 октября.-0-