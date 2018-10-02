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Подключение отопления в жилфонде в Минске завершится 4 октября

03.10.2018 10:15 — Новости регионов | БелТА  
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Подключение отопления в жилфонде в Минске завершится 4 октября
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь жилищный фонд в Минске подключат к отоплению 4 октября, сообщил журналистам заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работы идут по графику. На сегодняшнее утро к отоплению подключены свыше 3,5 тыс. жилых домов, проводится развоздушивание. Рассчитываем к обеду завтрашнего дня при отсутствии серьезных ситуаций запустить все системы и перейти к наладке по заявительному принципу", - сообщил Тимофей Кремез.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь жилищный фонд в Минске подключат к отоплению 4 октября, сообщил журналистам заместитель генерального директора по эксплуатации...
 
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