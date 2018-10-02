|
Подключение отопления в жилфонде в Минске завершится 4 октября
03.10.2018 10:15 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь жилищный фонд в Минске подключат к отоплению 4 октября, сообщил журналистам заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез, передает корреспондент БЕЛТА.
"Работы идут по графику. На сегодняшнее утро к отоплению подключены свыше 3,5 тыс. жилых домов, проводится развоздушивание. Рассчитываем к обеду завтрашнего дня при отсутствии серьезных ситуаций запустить все системы и перейти к наладке по заявительному принципу", - сообщил Тимофей Кремез.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь жилищный фонд в Минске подключат к отоплению 4 октября, сообщил журналистам заместитель генерального директора по эксплуатации...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)