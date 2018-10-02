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Банк развития выдаст кредит до $25 млн для реконструкции аэродрома Орша

03.10.2018 13:43 — Новости регионов | БелТА  
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Банк развития выдаст кредит до млн для реконструкции аэродрома Орша
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров согласовал Банку развития выдачу кредита Национальному аэропорту Минск в размере до $25 млн для реконструкции аэродрома Орша. Соответствующее постановление Совета Министров №708 от 2 октября 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Национальному аэропорту Минск выдадут кредит в сумме, не превышающей $25 млн, для реконструкции аэродрома Орша с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, возведением объектов вспомогательного назначения.

Кроме того, увеличен лимит кредитования для строительства в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы. Кредит будет предоставлен в суммах, не превышающих $68 млн и 10,9 млн евро (ранее было $52,17 млн и 10,9 млн евро).

Не использованные в 2018 году суммы этих кредитов переходят на следующий финансовый год.

Кредиты предоставляются с уплатой процентов за пользование в размере 7,05% годовых.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров согласовал Банку развития выдачу кредита Национальному аэропорту Минск в размере до $25 млн для реконструкции...
 
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