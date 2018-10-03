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В Могилеве 8 октября откроется фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя"

04.10.2018 08:21 — Новости регионов | БелТА  
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В Могилеве 8 октября откроется фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя"
Фото из архива

4 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" откроется 8 октября (14.00) в кинотеатре "Чырвоная зорка" Могилева в рамках Недели интеграции и сотрудничества, которая проходит в предверии V Форума регионов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. Снимки, на которых запечатлены самые разные события, составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов прошедшего века. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения - визитах кубинского лидера Фиделя Кастро и президента США Ричарда М. Никсона. На снимках представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты. И, конечно, в центре внимания экспозиции сами белорусы: известные личности и обычные люди, добросовестные труженики, знатоки своего дела.

Выставка начала путешествие по Беларуси 19 июня и уже экспонировалась в Бресте, Витебске, Минске, Гродно и Гомеле. В каждом из городов она дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона. В Могилеве - это 20 стендов с более чем 50 фотоснимками из истории Могилевской области, на которых запечатлены самые яркие и знаковые моменты жизни региона. Также будут представлены жанровые работы, связанные с жизнью современников 70-80-х годов.

Выставка будет работать в Могилеве до 25 октября.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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4 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" откроется 8 октября (14.00) в кинотеатре "Чырвоная...
 
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