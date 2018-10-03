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В Минске подростку выполнили операцию на позвоночнике по новой технологии

04.10.2018 11:54 — Новости регионов | БелТА  
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В Минске подростку выполнили операцию на позвоночнике по новой технологии
Фото из архива

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ травматологии и ортопедии выполнили по новой технологии торакоскопическую операцию подростку при тяжелой врожденной деформации грудного отдела позвоночника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Вмешательство провели в несколько этапов. 14-летнему мальчику создали монолитный костный блок между двумя позвонками и таким образом устранили давление на спинной мозг. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

Операция проведена по проекту Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника на 2017-2020 годы". Госзаказчики программы - минздравы Беларуси и России.

По словам директора РНПЦ травматологии и ортопедии доктора медицинских наук, профессора Михаила Герасименко, каждый день в центре проводится 20-25 операций. Основная задача проекта - разработать новые хирургические методы лечения, включая эндоскопические, предложить индивидуальные методы лечения врожденных деформаций позвоночника с помощью технологий прототипирования и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ травматологии и ортопедии выполнили по новой технологии торакоскопическую операцию подростку при тяжелой врожденной...
 
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