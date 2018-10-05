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Почти 120 участников вышли на старт пробега по исторической части Гродно

06.10.2018 14:11 — Новости регионов | БелТА  
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Почти 120 участников вышли на старт пробега по исторической части Гродно
Во время забега

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Центр Гродно сегодня на несколько часов превратился в спортивную арену: здесь на старт вышли почти 120 бегунов, передает корреспондент БЕЛТА.

Профессионалы и любители бега вышли на старт традиционного 5-километрового пробега по городским улицам Grodno Run. Он собрал участников со всех регионов Беларуси, а также из Польши.

Организовали пробег Grodno Run на высоком уровне. Внедрена система электронного хронометража: каждый бегун вместе с номером получал и специальный чип, который фиксировал результат как в целом по дистанции, так и на каждом круге. Всем добравшимся до финиша вручали оригинальные медали. Победителем стал гродненец Геннадий Верховодкин.

Пробег стал предпоследним этапом Гродненской беговой лиги. Проект запушен в этом году: в него объединили семь стартов - от марафона, забегов по городским улицам до пробега по пересеченной местности по склонам горнолыжного комплекса под Гродно. Подведут итоги беговой лиги в конце декабря после традиционного новогоднего пробега: его маршрут, как ожидается, соединит главные елки города.

"Мы видим, что популярность бега как, наверное, самого доступного вида спорта в Гродно растет. Наш город уже можно назвать беговой столицей. На пробег Grodno Run, например, приехало немало минчан. Радует, что каждый пробег все больше новых участников - людей различного возраста, различного уровня подготовки, которых объединяет любовь к бегу", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что Гродненская беговая лига доказала свою состоятельность. Она востребована и у профессионалов, и у любителей бега. Уже есть более 700 человек, которые вышли на старт хотя бы одного пробега из этого проекта. Реализация его будет продолжена.

Кстати, сам чиновник принимает участие во всех стартах Гродненской беговой лиги. Это возможность поддержать себя в хорошей форме, кроме того, взгляд изнутри помогает лучше организовать соревнования, считает Олег Андрейчик.

Сегодня в центре Гродно также прошли первенство и чемпионат Гродненской области по спортивной ходьбе в рамках XXVII Международного мемориала памяти серебряного призера Олимпийских игр гродненца Петра Починчука. В программу соревнований были включены дистанции на 20, 10, 5, 3, 2, 1 км. Турнир собрал 140 участников из Беларуси, Польши и Литвы.-0-

Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Гродно
 
 
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6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Центр Гродно сегодня на несколько часов превратился в спортивную арену: здесь на старт вышли почти 120 бегунов, передает...
 
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