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В работу автобусов в районе ул.Володько в Минске внесены изменения

08.10.2018 16:05 — Новости регионов | БелТА  
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В работу автобусов в районе ул.Володько в Минске внесены изменения
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы в районе ул. Володько в Минске с сегодняшнего дня изменили трассы движения, сообщили БЕЛТА в учреждении "Столичный транспорт и связь".

Это связано с очередным этапом работ на транспортной развязке ул. Володько - Аэродромная. Так, маршруты №65, 1146-ТК, 1346-ТК в направлении ул. Городской Вал проходят по ул. Маяковского, Денисовской, Аэродромной, Володько, Воронянского, в направлении Лошицы - по ул. Воронянского, Володько, Могилевской, Аранской, Маяковского с выполнением на изменяемом участке остановки "Денисовская".

Движение автобуса №93 в направлении ДС "Шабаны" организуется по ул. Воронянского, Володько, Могилевской, Аранской, Маяковского, Денисовской с остановкой "Денисовская", №198Э в направлении гостиницы "Спутник" - по ул. Аэродромной, Володько, Воронянского, со стороны гостиницы "Спутник" - по ул. Чкалова, Аэродромной.

Маршрут №4Д от ул. Германовской до ул. Володько предполагает разворот на транспортной развязке ул. Маяковского-Денисовская без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы в районе ул. Володько в Минске с сегодняшнего дня изменили трассы движения, сообщили БЕЛТА в учреждении "Столичный транспорт...
 
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  • В работу автобусов в районе ул.Володько в Минске внесены изменения 16:05, БелТА
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