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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 9-11 октября

09.10.2018 07:25 — Новости регионов | БелТА  
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске на текущей неделе, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится 9 октября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (проспект Любимова, 14). Свои вакансии предложат представители ОАО "Амкодор-Унимод", ремонтно-строительный филиал Московского района ОАО "Минскремстрой", ЗАО "Адиполь", ООО "ЧистоГолики", ремонтно-строительный филиал Фрунзенского района ОАО "Минскремстрой".

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (улица Я.Коласа, 69). Со своими предложениями их ознакомят представители ДУП "Автомобильный комбинат" УП "Минскоблсельстрой", автобусный парк №7 ГП "Минсктранс".

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) в мини-ярмарке вакансий 11 октября примут участие Национальный исторический музей Беларуси, КСП-92, АКУП "Спецкоммунавтотранс".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске на текущей неделе, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите...
 
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