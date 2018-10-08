"Минскметрострой" рассказал, почему остановилась "Алеся"

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий комплекс "Алеся" возобновит работу на строительстве третьей линии метро после завершения пусконаладочных работ, сообщил журналистам главный инженер предприятия "Минскметрострой" Аркадий Арутюнян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматривали несколько причин остановки комплекса: наличие сооружений техногенного характера, которые могли оказаться на участке и препятствовать проходке (их не нашли), некорректная работа оборудования (это выясняется) и сложные гидрогеологические условия. Скорее всего, третья причина является основопологающей", - отметил Аркадий Арутюнян.

В настоящее время специалисты проводят замену режущего элемента. В Минск прибыли представители французской компании - поставщика оборудования. Подготовлен план мероприятий, чтобы ускорить строительство и открыть первые четыре станции третьей линии в срок - в 2020 году.

"Мы находимся на территории частного домовладения, что является определенным сдерживающим фактором. Надеюсь, что в ближайшее время эта проблема с помощью городских властей будет решена", - добавил Аркадий Арутюнян.

Проходческие работы приостановлены с 26 июня. До этого "Алеся" уже прошла два тоннеля в сторону будущей станции "Юбилейная площадь" и 200 м в направлении станции "Ковальская Слобода".

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