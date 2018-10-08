﻿ "Минскметрострой" рассказал, почему остановилась "Алеся". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Минскметрострой" рассказал, почему остановилась "Алеся"

09.10.2018 11:55 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий комплекс "Алеся" возобновит работу на строительстве третьей линии метро после завершения пусконаладочных работ, сообщил журналистам главный инженер предприятия "Минскметрострой" Аркадий Арутюнян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматривали несколько причин остановки комплекса: наличие сооружений техногенного характера, которые могли оказаться на участке и препятствовать проходке (их не нашли), некорректная работа оборудования (это выясняется) и сложные гидрогеологические условия. Скорее всего, третья причина является основопологающей", - отметил Аркадий Арутюнян.

В настоящее время специалисты проводят замену режущего элемента. В Минск прибыли представители французской компании - поставщика оборудования. Подготовлен план мероприятий, чтобы ускорить строительство и открыть первые четыре станции третьей линии в срок - в 2020 году.

"Мы находимся на территории частного домовладения, что является определенным сдерживающим фактором. Надеюсь, что в ближайшее время эта проблема с помощью городских властей будет решена", - добавил Аркадий Арутюнян.

Проходческие работы приостановлены с 26 июня. До этого "Алеся" уже прошла два тоннеля в сторону будущей станции "Юбилейная площадь" и 200 м в направлении станции "Ковальская Слобода".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий комплекс "Алеся" возобновит работу на строительстве третьей линии метро после завершения...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 9-11 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика