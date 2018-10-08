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ФОТОФАКТ: Могилев готовится принять V Форум регионов Беларуси и России
09.10.2018 18:45 — Новости регионов | БелТА
V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 10-12 октября.
Фото Олега Фойницкого, Александра Хитрова
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V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 10-12 октября. Фото Олега Фойницкого, Александра Хитрова Читать далее на сайте БелТА
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