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Отопление в Минске в 2018 году включили рекордно рано за последние 20 лет

10.10.2018 15:16 — Новости регионов | БелТА  
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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление в жилых домах Минска в 2018 году включили в самый ранний срок за последние 20 лет - 1 октября. Такие данные опубликованы на сайте "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

Инфографика, подготовленная сотрудниками филиала "Минские тепловые сети", отображает даты подачи тепла в квартиры с 1999 года. В 1999-м, а также в 2008 году отопительный сезон стартовал позже всего - 20 октября. Также во второй половине месяца батареи потеплели в 2000, 2001, 2005, 2006, 2014 годах.

Ближе к началу октября отопление включали в 2013 (2 октября), 2010, 2015 (7 октября), 2002 (8 октября), 2009 и 2017 (9 октября), 2016 (10 октября) годах.

Решения о начале отопительного сезона принимаются в соответствии с Техническим кодексом установившейся практики (ТКП) 388-2012. Системы отопления включаются в несколько этапов: сначала медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и детские сады, музеи, государственные архивы, библиотеки (при среднесуточной температуре воздуха в течение пяти суток не выше плюс 10 градусов), затем жилые дома, общежития, гостиницы, учебные учреждения (при среднесуточной температуре в течение пяти суток ниже плюс 8 градусов), последними - общественные, административные здания, промышленные предприятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление в жилых домах Минска в 2018 году включили в самый ранний срок за последние 20 лет - 1 октября. Такие данные опубликованы на сайте...
 
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