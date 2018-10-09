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Движение по ул.Куйбышева в Минске закроют 13-14 октября

10.10.2018 15:40 — Новости регионов | БелТА  
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Движение по ул.Куйбышева в Минске закроют 13-14 октября
Фото из архива

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на предстоящих выходных 13-14 октября будет закрыто движение на участке ул. Куйбышева от ул. Я.Купалы до ул. Киселева в связи с асфальтированием проезжей части, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

На этот период отменяются троллейбусные маршруты №12 и №29. Организуется временный автобусный маршрут №929 "ДС Калиновского - пл. Мясникова" со следованием по ул. Седых, Калиновского, Кнорина, Толбухина, К.Чорного, Сурганова, Куйбышева, В.Хоружей, М.Богдановича, Немига, Мясникова в прямом направлении; по ул. Мясникова, К.Цеткин, Немига, М.Богдановича, просп. Машерова, ул. Куйбышева, Сурганова, К.Чорного, Толбухина, Кнорина, Калиновского, Седых в обратном направлении.

Троллейбус №40 на участке от ул. Немига до ДС "Карастояновой" будет ходить по ул. М.Богдановича, пл. Бангалор, ул. Орловская, ул. Карастояновой в обоих направлениях; автобус №24 на участке от ул. Кульман до ул. Немига - по ул. Куйбышева, В.Хоружей, М.Богдановича в прямом направлении, по ул. М.Богдановича, просп. Машерова, ул. Куйбышева в обратном направлении с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на предстоящих выходных 13-14 октября будет закрыто движение на участке ул. Куйбышева от ул. Я.Купалы до ул. Киселева в связи с...
 
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