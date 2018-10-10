В Мостовском районе пенсионерка, угрожая ножом, похитила велосипед в магазине

59-летняя пенсионерка – жительница Волковысского района – оказалась в соседнем Мостовском районе. Женщина зашла в местный магазин и решила похитить выставленный на продажу велосипед.

– 41-летний продавец сделала пенсионерке замечание. Однако женщина тут же достала нож и начала угрожать. Продавец отдала пенсионерке велосипед, однако та, на нем никуда не поехала, а бросила неподалеку, – сообщил начальник Мостовского РОВД Эдуард Шестак, – в это время продавец вызвала милицию.

Подозреваемая задержана. На момент происшествия она была нетрезвой. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась, имеет высшее образование. По факту назначена судебно-психиатрическая экспертиза.