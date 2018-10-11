ГАИ проведет массированную отработку трассы Минск-Гомель

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области 12-14 октября проведет массированную отработку автомобильной дороги М-5 Минск - Гомель в пределах Минского и Пуховичского районов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Особое внимание ГАИ уделит контролю соблюдения скоростных режимов, выявлению водителей-бесправников и водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники милиции пресекут нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта, проконтролируют выполнение правил перевозки пассажиров (в особенности детей).

Во время отработки предусмотрено выставление дополнительных нарядов ДПС в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на участках, которые характеризуются наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД.-0-