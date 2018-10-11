ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ проведет массированную отработку трассы Минск-Гомель

12.10.2018 09:00 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ГАИ проведет массированную отработку трассы Минск-Гомель
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области 12-14 октября проведет массированную отработку автомобильной дороги М-5 Минск - Гомель в пределах Минского и Пуховичского районов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Особое внимание ГАИ уделит контролю соблюдения скоростных режимов, выявлению водителей-бесправников и водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники милиции пресекут нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта, проконтролируют выполнение правил перевозки пассажиров (в особенности детей).

Во время отработки предусмотрено выставление дополнительных нарядов ДПС в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на участках, которые характеризуются наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области 12-14 октября проведет массированную отработку автомобильной дороги М-5 Минск - Гомель в пределах...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Рейсы на некоторых пригородных маршрутах Минска отменяются с 29 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика