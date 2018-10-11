В работу транспорта в Минске вносятся изменения

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу транспорта в Минске 13-14 октября вносятся изменения, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В частности, 13 октября количество подвижного состава с 16.00 до 22.00 увеличится на троллейбусных маршрутах №46 и №53. С 17.00 до 21.00 интервал движения поездов метро сокращен до 4 минут.

14 октября с 7.00 до 17.00 закрывается движения по улицам Всехсвятская и Калиновского на участке от проспекта Независимости до улицы Кедышко. На этот период изменяются трассы троллейбусных маршрутов №37, №61 и автобусных маршрутов №15, №91, 139, 1064-ТК, 921,221, 221А, 302 ,347, 354с, № 236, 263, 263а ,286, 286а, 309а, 310, 1464-ТК, 1554-ТК, №1062-ТК, 1121-ТК. Троллейбус №2 отменяется. С 8.30 до 14.00 интервал движения поездов метро сокращается до 4 минут.

Изменения связаны с проведением в городе массовых мероприятий. Подробная информация размещена на сайте учреждения.-0-