﻿ В работу транспорта в Минске вносятся изменения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В работу транспорта в Минске вносятся изменения

12.10.2018 16:20 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В работу транспорта в Минске вносятся изменения
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу транспорта в Минске 13-14 октября вносятся изменения, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В частности, 13 октября количество подвижного состава с 16.00 до 22.00 увеличится на троллейбусных маршрутах №46 и №53. С 17.00 до 21.00 интервал движения поездов метро сокращен до 4 минут.

14 октября с 7.00 до 17.00 закрывается движения по улицам Всехсвятская и Калиновского на участке от проспекта Независимости до улицы Кедышко. На этот период изменяются трассы троллейбусных маршрутов №37, №61 и автобусных маршрутов №15, №91, 139, 1064-ТК, 921,221, 221А, 302 ,347, 354с, № 236, 263, 263а ,286, 286а, 309а, 310, 1464-ТК, 1554-ТК, №1062-ТК, 1121-ТК. Троллейбус №2 отменяется. С 8.30 до 14.00 интервал движения поездов метро сокращается до 4 минут.

Изменения связаны с проведением в городе массовых мероприятий. Подробная информация размещена на сайте учреждения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу транспорта в Минске 13-14 октября вносятся изменения, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь". В частности, 13 октября...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ГАИ проведет массированную отработку трассы Минск-Гомель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика