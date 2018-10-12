Костевич поздравила с Днем матери самую многодетную минчанку

Фото Министерства труда и социальной защиты

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня матери министр труда и социальной защиты Ирина Костевич посетила самую многодетную семью столицы - семью Ананич, в которой воспитываются 11 родных детей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже 22 года мы отмечаем красивый праздник День матери. В этот день самые главные слова - "мама, я тебя люблю" и "спасибо, что ты у меня есть". Мама - это прежде всего жизнь. И потому ее вклад в развитие страны так велик: она дает жизнь, учит, воспитывает, помогает и направляет. Она приоритет не только для каждого человека в частности, но и для государства. Самое главное сейчас для нашей страны - стимулировать рождаемость, пропагандировать здоровые семейные ценности и поддерживать многодетные семьи, которых в стране сегодня более 100 тыс. Одну из них, уникальную, мы навестили сегодня. Глядя на этих талантливых, прекрасных детей, видишь будущее родной страны таким же", - отметила Ирина Костевич.

В семье Ананич старшая дочь Татьяна уже учится на 3-м курсе БГУ, а самая младшая Лилия ходит в детский сад. Еще есть Катерина, второкурсница финансово-экономического колледжа, затем братья-погодки Павел, Роман и Руслан (учатся в 11, 10 и 9 классах соответственно), восьмиклассница Вероника, шестиклассник Вениамин, пятиклассник Тимофей и младшенькие Максим и Виолетта, которые только постигают азы науки во втором и первом классах.

Что примечательно, в семье талант родителей к музыке передался абсолютно всем детям. Поэтому в честь приезда гостей - а вместе с министром маму-героиню приехала поздравить и председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко - они организовали концерт, а также чаепитие в теплой домашней обстановке.

Как рассказал мама Людмила Ананич, она сама выросла в многодетной семье - у нее 7 братьев и сестер. Такой уклад для них всех с самого детства был нормой, поэтому, став взрослыми, каждый тоже теперь воспитывает 7-11 детей. А родители Людмилы, которые в этом году отметили 50 лет совместной жизни, являются счастливыми бабушкой и дедушкой 70 внуков.

"Это достояние и гордость нашей страны. И мы должны это показывать всем: какие у нас есть счастливые семьи", - заключила Ирина Костевич.-0-

Фото Министерства труда и социальной защиты