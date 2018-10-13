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ФОТОРЕПОРТАЖ: Великое освящение Храма-памятника в честь Всех Святых
14.10.2018 09:37 — Новости регионов | БелТА
Патриарх Кирилл
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 октября Патриарх Кирилл служит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.-0-
Фото Андрея Покумейко
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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 октября Патриарх Кирилл служит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.-0- Фото Андрея Покумейко Читать далее на...
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