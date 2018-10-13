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ФОТОРЕПОРТАЖ: Экскурсия в честь Дня матери состоялась во Дворце Независимости

14.10.2018 11:24 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Экскурсия в честь Дня матери состоялась во Дворце Независимости

Экскурсия представительниц Белорусского союза женщин, приуроченная ко Дню матери, состоялась во Дворце Независимости.

Фото Юрия Орешкина

ФОТОРЕПОРТАЖ: Экскурсия в честь Дня матери состоялась во Дворце Независимости

 
 
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Экскурсия представительниц Белорусского союза женщин, приуроченная ко Дню матери, состоялась во Дворце Независимости. Фото Юрия Орешкина Читать далее на сайте...
 
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