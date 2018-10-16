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Станцию метро "Октябрьская" в Минске закрыли из-за бесхозной сумки

17.10.2018 09:53 — Новости регионов | БелТА  
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Станцию метро "Октябрьская" в Минске закрыли из-за бесхозной сумки
Фото из архива

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Октябрьская" закрыта для пассажиров в целях безопасности. Как поясняет столичный метрополитен на своей страничке в Twitter, причина в оставленной на платформе сумке, сообщает БЕЛТА.

"В 9.19 на ст. "Октябрьская" обнаружена большая бесхозная сумка. В 9.37 станция закрыта для пассажиров. Поезда следуют без остановки. Вызваны сотрудники правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендуется воспользоваться наземным транспортом. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Октябрьская" закрыта для пассажиров в целях безопасности. Как поясняет столичный метрополитен на своей страничке в...
 
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