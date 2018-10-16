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Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Лошицы планируется открыть 20 октября

17.10.2018 11:11 — Новости регионов | БелТА  
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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автомобильного транспорта по внешней стороне МКАД в районе микрорайона Лошица планируется открыть 20 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный инженер предприятия "Гордорстрой" Василий Тибеж.

По его словам, при пуске движения по внешнему кольцу пешеходы смогут передвигаться по новому тротуару под мостовой частью со стороны третьей опоры.

Работы на внутренней стороне кольца продолжатся до начала ноября. Движение по всем направлениям МКАД, как и под путепроводом в сторону улиц Игуменский тракт и Бабушкина, намечено открыть к 7 ноября.

Как сообщалось, в начале августа на 19-м км МКАД в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. Путепровод возведен в 1985 году. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, завершить восстановление к 1 октября, но объем работ после детального обследования вырос вдвое. Сметная стоимость строительства объекта составила более Br4,3 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автомобильного транспорта по внешней стороне МКАД в районе микрорайона Лошица планируется открыть 20 октября. Об этом...
 
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