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Температурные рекорды побиты 17 октября в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле

18.10.2018 12:00 — Новости регионов | БелТА  
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Температурные рекорды побиты 17 октября в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле
Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды установлены 17 октября в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Рекордные значения зафиксированы в восточных и центральных районах Беларуси. В частности, в Минске 17 октября максимальная температура воздуха составила 20 градусов тепла. Ранее теплее всего в этот день в столице было в 1990 году - 19,9 градуса. В Витебске воздух прогрелся до 20,1 градуса тепла. Этот показатель побил установленный 17 октября 1990 года рекорд в плюс 18 градусов. В Могилеве температурный максимум вчера составил 20,6 градуса, в 1979 году - 18,3 градуса. В Гомеле также обновился рекорд - 22,8 градуса против 18,9 градуса 17 октября 1990 года.

В Бресте и Гродно стояла необычайно теплая для октября погода, однако температурные рекорды побиты не были.

"16 и 17 октября выдались одними из самых теплых дней в этом месяце. Температурный фон в среднем на 2-8 градусов превышал климатическую норму. Завтра погода начнет меняться, станет прохладнее", - отметили в Белгидромете.-0-

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды установлены 17 октября в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в...
 
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