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Пинский и Столинский районы окутал дым от горящих в Украине торфяников
18.10.2018 12:40 — Новости регионов | БелТА
18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители двух районов Брестской области страдают от дыма горящих в украинском приграничье торфяников, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
Пожары в приграничных регионах Украины появились около недели назад. В зависимости от направления ветра запах гари ощущают жители Столинского и Пинского районов.
"Ведем мониторинг ситуации в связи с пожарами в экосистемах на сопредельных территориях Украины. На белорусской стороне все спокойно, под контролем. Мы готовы оперативно ликвидировать возгорания, если они перекинутся через границу", - отметил Сергей Машнов.-0-
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18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители двух районов Брестской области страдают от дыма горящих в украинском приграничье торфяников, сообщил БЕЛТА официальный...
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