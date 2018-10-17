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Пинский и Столинский районы окутал дым от горящих в Украине торфяников

18.10.2018 12:40 — Новости регионов | БелТА  
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18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители двух районов Брестской области страдают от дыма горящих в украинском приграничье торфяников, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Пожары в приграничных регионах Украины появились около недели назад. В зависимости от направления ветра запах гари ощущают жители Столинского и Пинского районов.

"Ведем мониторинг ситуации в связи с пожарами в экосистемах на сопредельных территориях Украины. На белорусской стороне все спокойно, под контролем. Мы готовы оперативно ликвидировать возгорания, если они перекинутся через границу", - отметил Сергей Машнов.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители двух районов Брестской области страдают от дыма горящих в украинском приграничье торфяников, сообщил БЕЛТА официальный...
 
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