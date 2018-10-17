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Движение на части МКАД временно ограничат 19 октября
18.10.2018 18:19 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приблизительно на полчаса будет ограничено движение по части МКАД 19 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"С 11.00 до 11.30 (ориентировочно) будет ограничено движение транспортных средств на участке внешнего кольца МКАД от ул.Ф.Скорины до пр.Независимости. Будет проводиться следственный эксперимент", - проинформировали в ГАИ.-0-
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18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приблизительно на полчаса будет ограничено движение по части МКАД 19 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. "С 11.00 до 11.30...
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