Движение на части МКАД временно ограничат 19 октября

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18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приблизительно на полчаса будет ограничено движение по части МКАД 19 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"С 11.00 до 11.30 (ориентировочно) будет ограничено движение транспортных средств на участке внешнего кольца МКАД от ул.Ф.Скорины до пр.Независимости. Будет проводиться следственный эксперимент", - проинформировали в ГАИ.-0-