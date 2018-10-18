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РЕПОРТАЖ: Как в Гродно оздоровительный лагерь превратили в масштабный спорткомплекс

19.10.2018 13:54 — Новости регионов | БелТА  
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РЕПОРТАЖ: Как в Гродно оздоровительный лагерь превратили в масштабный спорткомплекс

Лесопарк Пышки - одно из излюбленных мест отдыха горожан: спортивные площадки, велодорожки, тропа здоровья, прокат инвентаря. Сюда идут не только любители прогулок, но и приверженцы здорового образа жизни, дети. Многих из них привлекает оздоровительный лагерь "Юные космонавты", который за несколько последних лет превратился в масштабный спортивный комплекс с уникальными объектами.

Новую историю преображенного объекта, наверное, следует вести с декабря 2013 года. Тогда здесь появился крытый всесезонный каток. Главная его особенность - воздухоопорная конструкция: крыша и стены здесь надувные. Такое сооружение быстро возводится, обходится не так дорого, простое в эксплуатации.

Опыт использования уникального на то время объекта был признан успешным. Причем настолько, что по этой же технологии рядом возвели еще один так называемый дутик. Правда, куда большего размера: воздухоопорная конструкция накрыла искусственное футбольное поле последнего поколения. Так в Гродно появился первый крытый манеж. К нему пристроили и административное здание с тренерскими, раздевалками, буфетом. Новый манеж и крытый каток возводили прежде всего для нужд спортивных школ.

Будний день, 7.30. Сквозь тишину еще спящего лесопарка пробиваются звуки: глухие удары шайбы о борта площадки, тренерские свистки и команды. Первые тренировки здесь начинаются рано утром, последние завершаются поздним вечером. В спортивной школе хоккейного клуба "Неман" сегодня занимаются около 400 детей 2001-2012 годов рождения. Главная команда на ходу - действующий чемпион страны - поэтому и желающих попробовать себя в хоккее много.

Еще пару лет назад была определенная проблема. Единственной площадки в Гродненском ледовом дворце на всех не хватало: главная команда, фарм-клуб, спортивная школа, еще и жители города хотели кататься на коньках. Лед был расписан по минутам, но его на всех разделить порой не было возможности.

Сегодня эти вопросы сняты. Крытый каток в Пышках почти полностью отдан на откуп детским тренерам и их подопечным. Расписание занятий составляется также из расчета на то, в какую смену ходят будущие звезды в школу. Тренировки в режиме нон-стоп. Выходной день - раз в неделю.

"Тренировки, конечно, далеко не легкое дело. Куда интересней играть, забрасывать шайбы, но мы понимаем, что чем лучше поработаем здесь, тем уверенней получится выступить в матчах", - делятся впечатлениями 10-летний Кирилл Севко и 9-летний Артем Козырев. Мальчишки убеждают, что самое красивое в хоккее - голы и победы. Их возраст, так называют команду, состоящую из игроков того или иного года рождения, в минувшем сезоне стал призером республиканского первенства. В этом году намерены повторить достижения, поэтому с усердием работают на тренировках.

"Работа с детьми особенная. К каждому нужен индивидуальный подход. Важно, что созданы необходимые условия для тренировок. Талантливых ребят много, наша же задача - планомерно развивать в них лучшие качества", - рассказывает детский тренер Алексей Бриш.

Начальник учебно-спортивного отдела СДЮШОР "Неман" Светлана Кржеменевская отмечает, что все работающие с детьми - специалисты высокого уровня. Если судить по результатам республиканских первенств, то гродненская входит в число лучших в стране.

С главной задачей - подготовкой спортсменов для команд мастеров - школа справляется. Например, ежегодно собственные воспитанники пополняют составы команд "Неман" и "Неман-2". Есть гродненские хоккеисты в национальной команде, в сборных младших возрастов: молодежной, юношеской и других. Засветились гродненцы и в КХЛ, и в заокеанских лигах.

Футбольный клуб "Неман" - один из лидеров в чемпионате страны по количеству собственных воспитанников в составе. В спортивной школе клуба сегодня занимаются около 600 детей. Большим подспорьем для тренировок стало появление футбольного манежа. Тренировочный процесс непрерывен - с утра до вечера один возраст сменяет другой.

Раньше тренеру приходилось искать зал на зиму и позднюю осень. Бывало, что занимались на снегу. Теперь дети получили возможность круглогодично тренироваться в комфортных условиях. Отдача от этого, конечно, будет не сиюминутной. Итоги такой работы увидим через несколько лет", - отмечает известный в прошлом футболист, а сейчас начальник отдела детско-юношеского футбола ФК "Неман" Виталий Надиевский. Он подчеркивает, что возведение манежа - инвестиции прежде всего в будущее.

"Комфортные условия для работы позволяют полностью сосредоточиться на подготовке. Манеж у нас функционирует около полутора лет. Глобальные выводы делать рано, но по своей группе отмечу, что работа с мячом, техническая оснащенность ребят стала лучше", - отметил тренер с 18-летним стажем Сергей Адамович.

Юные футболисты Даниил Житкевич и Александр Жуковский очень довольны тем, что тренируются в манеже. Круглый год к услугам детей пусть и искусственное, но футбольное поле, с которым ни один зал не сравнится. "Важно очень и то, что нам недалеко до места учебы. Учимся в спортивном классе в СШ№23, расположенной рядом с Пышками", - рассказывают они.

Востребован манеж в зимний период не только у подрастающей смены. Например, в этом году здесь к сезону готовилась главная команда ФК "Неман". Проходили как тренировки, так и игры. Футбольные матчи можно проводить вне зависимости от погоды. Даже если за окном зима. Заинтересованность в использовании манежа высказывали и зарубежные команды. Гродно они видят неплохим местом для проведения межсезонных сборов.

"В том, что эти объекты городу были необходимы, убеждает их 100-процентная загруженность. Важен и положительный опыт эксплуатации уникальных сооружений. Вложения в здоровый образ жизни, детский спорт всегда многократно оправдываются. Здесь сложился не просто футбольно-хоккейный кластер для подготовки юных спортсменов, а создан настоящий спортивный комплекс, ставший местом притяжения для горожан. На льду крытого катка, например, проводятся массовые катания на коньках для горожан. Тренируются и любительские команды. Востребован у них также футбольный манеж, - рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. - Спортивная база на территории бывшего оздоровительного лагеря продолжает развиваться".

Ранее здесь появилась игровая площадка для мини-футбола, волейбола или баскетбола с искусственным покрытием. Установлен комплекс тренажеров под открытым небом. Создан зал для отработки бросков хоккеистов и тренировок вратарей. Открыт пункт проката спортивного инвентаря: от велосипедов и самокатов летом до санок и лыж в зимний период. В перспективе - расширение бытового корпуса у крытого катка, обустройство там большего количества раздевалок, сушилок, других необходимых помещений. Появление спортивного комплекса в конечном итоге повлияло и на развитие лесопарка Пышки: здесь с каждым годом становится все больше объектов для любителей спорта и здорового образа жизни.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Лесопарк Пышки - одно из излюбленных мест отдыха горожан: спортивные площадки, велодорожки, тропа здоровья, прокат инвентаря. Сюда идут не только любители...
 
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