﻿ Движение по ул. Бобруйская, Пулихова, Аранская, Первомайская в Минске 20-22 октября будет ограничено. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение по ул. Бобруйская, Пулихова, Аранская, Первомайская в Минске 20-22 октября будет ограничено

19.10.2018 14:37 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Движение по ул. Бобруйская, Пулихова, Аранская, Первомайская в Минске 20-22 октября будет ограничено
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20-22 октября ограничивается движение на некоторых участках улично-дорожной сети, в работу общественного транспорта вносятся изменения, сообщили БЕЛТА на в учреждении "Столичный транспорт и связь".

Так, из-за замены асфальта на участке ул. Аранской от ул. Маяковского до ул. Тростенецкая 20 октября троллейбусы №3,16 со стороны ул. Свердлова будут следовать по ул. Маяковского, Денисовская, Ванеева, Партизанскому пр., №19 со стороны ул. Могилевская - по ул. Маяковского, Денисовская, Ванеева, пр. Рокоссовского, №30, 36 со стороны ул. Свердлова - по ул. Маяковского, Денисовская, Ванеева, пр. Рокоссовского.

Движение в направлении ж/д вокзала, ДС "Курасовщина" 20 октября будет без изменений, 21 октября троллейбусы №3, 16 поедут по Партизанскому пр., ул. Ванеева, Денисовская, Маяковского, №30, 36 - по пр. Рокоссовского, ул. Ванеева, Денисовская, Маяковского. Вместо троллейбусного маршрута №19 организуется автобус №19Т "ДС Серебрянка - ДС Курасовщина".

С целью компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута № 930 "АВ Восточный - Вокзал" со следованием по ул. О.Кошевого, Партизанскому пр., ул. Аранская, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйская в прямом направлении, по ул. Ленинградская, Свердлова, Маяковского, Аранская, Партизанскому пр., ул. Ванеева - в обратном направлении.

Также 20, 21, 27, 28 октября в связи с закрытием движения всех видов транспорта в районе ул. Пулихова и ул. Первомайская в направлении ул. Ульяновская вносятся следующие изменения в работу пассажирского транспорта: автобус №57 от ДС "Восточная" будет следовать по улицам Смоленская, Ленина, Ульяновская, Первомайская, Я.Купалы; автобус №901 со стороны Комаровского рынка - по ул. Захарова, Смоленская, Ленина, Ульяновская с выполнением на изменяемом участке остановки "ст.м. Первомайская". В обратном направлении трассы не меняются.

На выходных закрывается движение всех видов транспорта по ул. Бобруйская в районе пересечения с ул. Ленинградская. Вносятся изменения в работу троллейбусов №4, 7, 44 (со стороны ул. Гусовского будут ходить по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига до музтеатра, в обратном направлении - по ул. К.Цеткин, Кальварийская), №36 (от ДС "Юго-запад" движение организуется по ул. Голубева, пр. газеты "Звязда", ул. Алибегова, пр. Дзержинского до станции метро "Михалово" в обоих направлениях с присвоением маршруту номера 36Д; от ДС "Серебрянка" - по ул. Якубова, Плеханова, пр. Рокоссовского, ул. О.Кошевого, пр. Партизанскому, ул. Аранская, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской до вокзала в прямом направлении, в обратном – по ул. Ленинградская, Свердлова, Маяковского, Аранская, пр. Партизанскому, ул. О.Кошевого, пр. Рокоссовского, ул. Плеханова, ул. Якубова с присвоением номера 36".

Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется временный маршрут №950 "Вокзал - ст.м. Фрунзенская" со следованием по ул. Бобруйская, К.Цеткин, Кальварийская в прямом направлении, по ул. Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал, пр. Независимости, ул. Свердлова, Кирова в обратном направлении.

Автобусы №46, 78 будут ходить со стороны ул. К.Цеткин по ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова до остановки "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении; по ул. Бобруйской, К.Цеткин в обратном направлении; №115Э, 300Э, 1400-ТК от АВ "Центральный" - по ул. Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Я.Купалы, пр. Независимости в прямом, по пр. Независимости, Свердлова, Бобруйская в обратном направлении; № 123 в направлении пл. Независимости - по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, пр. Независимости с выполнением на изменяемом участке остановки "Технологический университет".

Движение автобуса №127 от ул. Ульяновской организуется по ул. Свердлова, Кирова до остановки "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении, в обратном – по ул. Ленинградская, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская с выполнением остановок "Михайловский сквер, "АВ Центральный"; № 151Э на участке от ул. Аранской до ул. К.Цеткин - по ул. Могилевской, Толстого, Московской;№901 от ДС "Дружная" - по ул. Вокзальная, Толстого, Могилевская, Аранская, Маяковского, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская в прямом направлении, в обратном – по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, Московская, Толстого, Вокзальная с выполнением на изменяемом участке остановки "Свердлова".

Также в связи с закрытием выезда с ДС "Юго-запад" с 21.00 19 октября до 1.00 20 октября троллейбусы №36, 39 от ДС "Юго-запад" будут следовать по ул. Рафиева, Алибегова, Я.Брыля, №40 в направлении ДС "Юго-запад" - по ул. Голубева, пр. газеты "Звязда", пр. Любимова, ул. Рафиева.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20-22 октября ограничивается движение на некоторых участках улично-дорожной сети, в работу общественного транспорта вносятся...
 
Новости дня
Новости регионов
 
РЕПОРТАЖ: Как в Гродно оздоровительный лагерь превратили в масштабный спорткомплекс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика