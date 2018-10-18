Рыженков пообещал решить вопрос с отсутствием педиатра в Мотоле

Максим Рыженков. Фото из архива

19 октября, Ивановский район /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня находится с рабочей поездкой в Ивановском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

При посещении агрогородка Мотоль на встрече с жителями прозвучала просьба помочь решить вопрос с педиатром. В агрогородке, где проживают более 800 детей, врача нет с прошлого года, при этом ставка в участковой поликлинике сохраняется.

"Я был удивлен этому, - сказал Максим Рыженков. - С помощью Брестского облисполкома постараемся решить вопрос в самое ближайшее время. Столько детей, и чтобы не было педиатра - это же даже не вчерашний день. Можно долго говорить о каких-то специалистах, которые должны быть в рамках стандартов, но педиатр здесь должен быть. Мы об этом уже договорились, вопрос будет на контроле, и я надеюсь, что в ближайшее время он будет закрыт".

Первый замглавы Администрации Президента отметил важность темы социальных стандартов, особенно для такого рода населенных пунктов. Это способствует закреплению молодежи на малой родине, развитию села. При этом у людей не должно быть иждивенческой позиции по отношению к обществу, потребительского подхода. "Государство должно дать определенный социальный пакет. Нам много еще надо сделать, чтобы закрепить человека там, где он живет, чтобы не переезжали в крупные города, могли найти себе работу дома. Я очень рад тому, что в Мотоле люди стараются оставаться на своей земле. Здесь есть работа, и не только та, что предоставляет государство. Здесь частный бизнес хорошо представлен, развита самозанятость, детей рожают, две школы полных. Это говорит о том, что будущее у агрогородка есть", - убежден Максим Рыженков.

На встрече с представителями трудовых коллективов, которая состоялась в Доме культуры, также звучала тема местных дорог, сохранения исторического наследия, воспитания подрастающего поколения. Максим Рыженков ознакомился с производством ОАО "Агро-Мотоль", работой детско-юношеской спортивной школы, посетил местный центр народного творчества.-0-