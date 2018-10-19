РЕПОРТАЖ: Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе

С богатой на витамины и микроэлементы клюквой по своей целебности может сравниться далеко не каждая ягода. Ценители этого природного антибиотика сейчас устремились на болота - начался горячий сезон сбора ягоды. Кипит работа и в ОАО "Полесские журавины": в распоряжении предприятия, которое разместилось вблизи деревни Селище в Пинском районе, почти 85 га клюквы. Это, между прочим, одна из самых больших плантаций в мире. Чтобы узнать, как добывают ягоду промышленным способом и в чем отличие мокрого сбора от сухого, корреспонденты БЕЛТА ни свет ни заря отправились в командировку на предприятие.

На территорию "Полесских журавин" попадаем ранним утром. Над большими прямоугольными участками поля стелется густой туман, вальяжно встающее солнце золотит усыпанную росой траву. А рядом алеют два "мини-озера" с клюквой.

"Это чеки - участки размером 1-1,7 га, на которых произрастает клюква, - объясняет директор предприятия Василий Лягуский. - Первые делянки были заложены еще в 1985 году, а сегодня наша плантация - самая большая в Европе и четвертая по величине в мире".

Правда, урожайность - не самая приятная тема для руководителя: с учетом погодных условий показатели этого года не такие высокие, как хотелось бы. "Когда клюква зацвела, зарядил дождь. В итоге много пыльцы вымыло, пчелы не работали. Позже сказалась и засуха. Поэтому, думаю, соберем около 300 т клюквы в этом году. Около 50% уже убрали, остальное доберем до конца октября. Половину ягод отправим на экспорт, из них около 84% - в Россию, оставшиеся 16% - в страны Европы. В целом максимальная урожайность - 13,5 т с чека, хотя с некоторых удается собрать всего 1-2 т. Не всегда все получается так, как мы того хотим", - разводит руками Василий Лягуский.

С такой ситуацией здесь мириться не намерены. В планах - своими силами увеличить площади клюквы и провести реконструкцию - пересадить ягодник. Также в будущем начнется строительство новой сортировочной линии.

В это время начинает работу техника. Директор предприятия посвящает нас в тонкости сбора клюквы мокрым способом. Когда ягода созреет, чек заполняют водой. Далее на участок выходят машины, которые обрывают черешки с клюквой водными струями, в итоге ягода всплывает на поверхность. Потом работники заходят в воду и сгоняют ягоду к транспортеру понтонами, где очищают ее от мусора и выгружают на прицеп. Собранный урожай везут на сортировку, откуда клюкву отправляют на заморозку либо на реализацию в свежем виде.

Нам повезло: мы застали все стадии сбора ягоды. На одной делянке машины последовательно "бродят" по воде, оставляя за собой кроваво-красный след из клюквы. На соседнем чеке идет погрузка ягод на прицеп - весь урожай с участка уже согнали ближе к берегу.

В числе тех, кто вооружен вилами и задействован на очистке клюквы от мусора, инженер-гидротехник Виталий Садуха. На "Полесских журавинах" он работает уже 11 лет - пришел по распределению, уходить не хотелось. "Хотя саму клюкву я не люблю - кислая очень, но работать с ней очень нравится. За столько лет эта ягода стала частью жизни", - признается он.

Спустя какое-то время на чеки без воды выходят десятки работников с ведрами. Сначала они собирают клюкву, потом - перебирают. Ягода, полученная сухим способом, ценится выше и идет на экспорт в Англию.

На ручной сбор приглашают сезонных работников. Большинство - жители Пинска. Среди них и Татьяна. На предприятии она трудится уже шестой день. Улыбчивая женщина честно рассказывает, что работа не из легких: кусты стелются по земле, приходится постоянно ползти или нагибаться, выбирать нужно только самую лучшую клюкву. Но ей все равно нравится: с детства увлеченная сбором ягод она и сейчас получает удовольствие от процесса.

С коллегой соглашается Нина. Пенсионерка не любит сидеть без дела, поэтому устроилась на предприятие - трудится на чеках уже седьмой день. "Тяжело собираться ягоды, но все неудобства отходят на второй план, когда находишь плюсы. Подработка в "Полесских журавинах" не только дает дополнительный заработок, но и предоставляет возможность провести время на свежем воздухе, познакомиться с новыми людьми", - говорит она.

Пока общаемся с работниками, холодное утро незаметно сменяется жарким полуднем. Мужчины, занятые на транспортировке ягод, начали работать раньше, поэтому уже отправляются на обед. Вскоре на перекус пойдут и трудолюбивые сборщики.

После небольшого перерыва работа возобновляется. Отдыхать некогда: урожай ягоды нужно убрать до начала заморозков. "Мужики, за работу", - слышится у чека. Работники возвращаются в "пруд", покрытый пунцовым ковром спелой клюквы, и продолжают добычу красного золота.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-