|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканская выставка кошек в Витебске
20.10.2018 13:37 — Новости регионов | БелТА
Виктория Комаровская с питомцем
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская выставка кошек проходит в Витебске. Своих питомцев демонстрируют любители семейства кошачьих из Беларуси и России.-0-
Фото Александра Хитрова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская выставка кошек проходит в Витебске. Своих питомцев демонстрируют любители семейства кошачьих из Беларуси и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)