Жители сделали подарок г.Дубровно в Год малой родины





Сегодня в Дубровно подвели итоги работы по реализации проекта «Сохраним наследие вместе».

Проект предусматривал создание в парке «Липки» площадок для отдыха и занятий спортом, а также приведение в порядок уже существующих рекреационных зон. Особенностью этого проекта было то, что его инициатором были жители Дубровно, объединившиеся в инициативную группу «Дубрава».







Именно они обосновали необходимость таких работ и выиграли гранд от фонда имени Льва Сапеги для закупки необходимого материала.

Праздник получился веселым и разноплановым. Спортивные состязания, флэшмобы, концертные номера, веселые конкурсы и живое общение создали в парке особую атмосферу радости и удовлетворения от сделанного.



















За время реализации проекта в парке появились новые дорожки, вдоль которых высажено 100 лип. На берегу речки Задубровенки посажена небольшая дубрава —100 дубочков. Над тренажерным комплексом появилась крыша: теперь можно тренироваться в любую погоду, а рядом установили беседку для отдыха.

Основное праздничное действо разворачивалось на новой сценической площадке и вокруг площадки для волейбола.



















Сергей Титенков, координатор проекта подчеркнул:

—Мы все большие молодцы, что смогли в Год малой родины подарить городу такой подарок. Но останавливаться мы не собираемся. В наших планах продолжить развитие культурно-образовательной среды парка. А что это будет? Приходите к нам, участвуйте вместе с нами, и радуйтесь тому, что наш город становится лучше, — пригласил Сергей Титенков.







По сценарию, ключ от парка координатору реализации проекта вручил сам князь Любомирский (С. Петриков). И это было очень символичным напоминанием, что все в наших с вами руках.

Кстати, самыми активными участниками праздника были непосредственно те, кто внес наибольший вклад в обустройство парка.



















Так, Анатолий Босенков, директор ОАО «Дубровенский льнозавод» провел мастер-класс игры в шашки, а затем и сеанс одновременной игры сразу на 14 досках с самыми разновозрастными соперниками. А Роман Саможенов, директор УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» участвовал в соревнованиях по поднятию гири.























