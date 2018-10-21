РЕПОРТАЖ: Как минская ГАИ проверяет исправность маршруток и автобусов

Сегодня в Минске стартовала акция "Автобус", направленная на профилактику аварийности на пассажирском транспорте. Под пристальным вниманием инспекторов ГАИ - городские и междугородние маршрутки и автобусы. Госавтоинспекция наряду с гласным контролем проводит рейды, в том числе с использованием видеорегистраторов. Контролируется также техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств. Корреспонденты БЕЛТА отправились в рейд с сотрудниками отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы, чтобы понаблюдать за работой инспекторов.

Первым местом, где мы остановились, стала парковка у Национальной библиотеки. Там находится точка отправления маршруток Минск-Смолевичи. Вместе с экипажем ГАИ провели в ожидании около 20 минут, однако ни один микроавтобус за это время не приехал - возможно, водителей кто-то предупредил. Старший госавтоинспектор ОГАИ Первомайского РУВД Минска Сергей Васько тем временем рассказал об акции и самых распространенных нарушениях. "Цель - предотвратить нарушения правил перевозки пассажиров, проверить техническое состояние транспорта и проконтролировать соблюдение водителями правил проезда перекрестков и нерегулируемых пешеходных переходов, - сказал он. - Из нарушений распространены переоборудование транспортных средств, неисправности рулевого управления и тормозной системы, проезд перекрестков и нарушение правил перевозки пассажиров - водители маршруток иногда перевозят пассажиров сверх предусмотренного количества". Должностные лица могут получить штраф от 4 до 6 базовых величин (1 БВ сейчас - Br24,5) за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Водители, в зависимости от нарушения, могут заплатить до 5 базовых.

Парковка у Национальной библиотеки была выбрана неслучайно. "Некоторые водители маршруток ставят себе самодельные обогреватели для салона. А пластмассовая канистра с топливом при этом находится под капотом - это нарушение. Площадка у библиотеки была выбрана именно потому, что здесь чаще всего встречаются такие машины", - рассказал Сергей Васько. Подобная канистра может стать и причиной пожара. К примеру, того, который 19 октября произошел на улице Мирошниченко. Тогда маршрутка сгорела дотла, к счастью, никто не пострадал.

Мы отправились на диспетчерскую станцию по улице Славинского. Там вопросы у инспекторов возникли к водителю маршрутки Минск-Борисов. По словам же самого мужчины, который представился Сергеем, нарушение у него только одно - не горит лампочка на подножке. На вопрос о необходимости проверок ГАИ он ответил: "Нужны однозначно. Чтоб понять это, можно выехать в район или даже посмотреть городские маршрутки. Большое количество машин - это грязь и бардак". Штраф, который придется заплатить маршрутчику, - 2,5 базовой: неисправна лампочка и отсутствует карточка водителя, которая должна висеть в каждой маршрутке.

У проверенного следом водителя автобуса Минск-Вилейка Владимира все оказалось в порядке. Он рассказал, что уже 30 лет водит автобусы. Сначала работал в городе, а с 1999-го - на междугородних линиях. "Если занимаешься машиной своевременно, то и никаких проверок не нужно", - считает он. В стоявшем по соседству небольшом автобусе того же маршрута все оказалось не так гладко. Там отсутствовали знак аварийной остановки и огнетушитель. Водителю данное нарушение обойдется в 0,5 базовой величины.

Уже на выезде с диспетчерской станции внимание инспекторов привлекли два автобуса маршрута №100. На ветровом стекле одного из них была трещина - в таком виде его на линию пускать нельзя. Во втором автобусе был установлен небольшой столик - видимо, для того, чтобы проще было выдавать пассажирам билеты. Также в обоих транспортных средствах шторки не соответствовали правилам. "Будем привлекать к ответственности автомеханика 7-го автобусного парка за выпуск на линию транспортного средства с трещиной ветрового стекла со стороны водителя в зоне действия стеклоочистителя", - отметил Сергей Васько. Трещина в стекле и неправильные шторы будут стоить водителю автобуса 1 базовую.

"Доска установлена под талоны. Да, она не предусмотрена заводом-изготовителем, шторы тоже - но они нужны, чтобы солнце не светило. А ночью шторы, которые сзади, закрывают свет из салона - иначе не видно дороги", - поделился мнением Сергей, водитель "сотки". По его словам, в автопарке есть бумага, где указано, какого размера должны быть шторы, и установленные у него в кабине с теми нормативами совпадают. Однако, по мнению ГАИ, налицо нарушение законодательства. Штраф за подобное - 0,5 базовой.

Последней же для нас остановкой стала диспетчерская станция на улице Калиновского. Проезжая мимо, сотрудники ГАИ заметили, что там стоит маршрутка, а водитель занимается уборкой - это нарушение. "Запаску менял. Но здесь этого нельзя делать. А где можно? Сервис есть, но он в Острошицком Городке - ехать далеко. А перерыв у меня только 30 минут", - объяснил водитель. В маршрутке размещены наклейки на стекле, как рассказали сотрудники ГАИ, это тоже запрещено правилами.

Акция "Автобус" проводится в столице уже второй раз за год - сотрудники ГАИ уже проверяли пассажирский транспорт в июне. Тогда только в Первомайском районе за нарушения к ответственности были привлечены более 100 водителей и более 40 должностных лиц. "В некоторых маршрутках устанавливают одно-два дополнительных сидения, оборудуют машины самодельными обогревателями, везут пассажиров стоя, при этом не соблюдают расположение на проезжей части - маршрутки должны двигаться по крайней правой полосе. Часто проезжают на красный свет. Бывает, что попадаются без водительских удостоверений. В основном это чистая невнимательность - истекает срок действия, а водитель забывает заменить права", - рассказал Сергей Васько. Он при этом отметил, что последний раз он задерживал нетрезвого водителя маршрутки около трех лет назад - тоже во время акции.

Комплекс профилактических мероприятий под условным названием "Автобус" будет проводиться в Минске до 31 октября.

Павел ГОРБАЧ,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-