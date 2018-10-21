ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РЕПОРТАЖ: Как минская ГАИ проверяет исправность маршруток и автобусов

22.10.2018 17:42 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
РЕПОРТАЖ: Как минская ГАИ проверяет исправность маршруток и автобусов

Сегодня в Минске стартовала акция "Автобус", направленная на профилактику аварийности на пассажирском транспорте. Под пристальным вниманием инспекторов ГАИ - городские и междугородние маршрутки и автобусы. Госавтоинспекция наряду с гласным контролем проводит рейды, в том числе с использованием видеорегистраторов. Контролируется также техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств. Корреспонденты БЕЛТА отправились в рейд с сотрудниками отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы, чтобы понаблюдать за работой инспекторов.

Первым местом, где мы остановились, стала парковка у Национальной библиотеки. Там находится точка отправления маршруток Минск-Смолевичи. Вместе с экипажем ГАИ провели в ожидании около 20 минут, однако ни один микроавтобус за это время не приехал - возможно, водителей кто-то предупредил. Старший госавтоинспектор ОГАИ Первомайского РУВД Минска Сергей Васько тем временем рассказал об акции и самых распространенных нарушениях. "Цель - предотвратить нарушения правил перевозки пассажиров, проверить техническое состояние транспорта и проконтролировать соблюдение водителями правил проезда перекрестков и нерегулируемых пешеходных переходов, - сказал он. - Из нарушений распространены переоборудование транспортных средств, неисправности рулевого управления и тормозной системы, проезд перекрестков и нарушение правил перевозки пассажиров - водители маршруток иногда перевозят пассажиров сверх предусмотренного количества". Должностные лица могут получить штраф от 4 до 6 базовых величин (1 БВ сейчас - Br24,5) за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Водители, в зависимости от нарушения, могут заплатить до 5 базовых.

Парковка у Национальной библиотеки была выбрана неслучайно. "Некоторые водители маршруток ставят себе самодельные обогреватели для салона. А пластмассовая канистра с топливом при этом находится под капотом - это нарушение. Площадка у библиотеки была выбрана именно потому, что здесь чаще всего встречаются такие машины", - рассказал Сергей Васько. Подобная канистра может стать и причиной пожара. К примеру, того, который 19 октября произошел на улице Мирошниченко. Тогда маршрутка сгорела дотла, к счастью, никто не пострадал.

Мы отправились на диспетчерскую станцию по улице Славинского. Там вопросы у инспекторов возникли к водителю маршрутки Минск-Борисов. По словам же самого мужчины, который представился Сергеем, нарушение у него только одно - не горит лампочка на подножке. На вопрос о необходимости проверок ГАИ он ответил: "Нужны однозначно. Чтоб понять это, можно выехать в район или даже посмотреть городские маршрутки. Большое количество машин - это грязь и бардак". Штраф, который придется заплатить маршрутчику, - 2,5 базовой: неисправна лампочка и отсутствует карточка водителя, которая должна висеть в каждой маршрутке.

У проверенного следом водителя автобуса Минск-Вилейка Владимира все оказалось в порядке. Он рассказал, что уже 30 лет водит автобусы. Сначала работал в городе, а с 1999-го - на междугородних линиях. "Если занимаешься машиной своевременно, то и никаких проверок не нужно", - считает он. В стоявшем по соседству небольшом автобусе того же маршрута все оказалось не так гладко. Там отсутствовали знак аварийной остановки и огнетушитель. Водителю данное нарушение обойдется в 0,5 базовой величины.

Уже на выезде с диспетчерской станции внимание инспекторов привлекли два автобуса маршрута №100. На ветровом стекле одного из них была трещина - в таком виде его на линию пускать нельзя. Во втором автобусе был установлен небольшой столик - видимо, для того, чтобы проще было выдавать пассажирам билеты. Также в обоих транспортных средствах шторки не соответствовали правилам. "Будем привлекать к ответственности автомеханика 7-го автобусного парка за выпуск на линию транспортного средства с трещиной ветрового стекла со стороны водителя в зоне действия стеклоочистителя", - отметил Сергей Васько. Трещина в стекле и неправильные шторы будут стоить водителю автобуса 1 базовую.

"Доска установлена под талоны. Да, она не предусмотрена заводом-изготовителем, шторы тоже - но они нужны, чтобы солнце не светило. А ночью шторы, которые сзади, закрывают свет из салона - иначе не видно дороги", - поделился мнением Сергей, водитель "сотки". По его словам, в автопарке есть бумага, где указано, какого размера должны быть шторы, и установленные у него в кабине с теми нормативами совпадают. Однако, по мнению ГАИ, налицо нарушение законодательства. Штраф за подобное - 0,5 базовой.

Последней же для нас остановкой стала диспетчерская станция на улице Калиновского. Проезжая мимо, сотрудники ГАИ заметили, что там стоит маршрутка, а водитель занимается уборкой - это нарушение. "Запаску менял. Но здесь этого нельзя делать. А где можно? Сервис есть, но он в Острошицком Городке - ехать далеко. А перерыв у меня только 30 минут", - объяснил водитель. В маршрутке размещены наклейки на стекле, как рассказали сотрудники ГАИ, это тоже запрещено правилами.

Акция "Автобус" проводится в столице уже второй раз за год - сотрудники ГАИ уже проверяли пассажирский транспорт в июне. Тогда только в Первомайском районе за нарушения к ответственности были привлечены более 100 водителей и более 40 должностных лиц. "В некоторых маршрутках устанавливают одно-два дополнительных сидения, оборудуют машины самодельными обогревателями, везут пассажиров стоя, при этом не соблюдают расположение на проезжей части - маршрутки должны двигаться по крайней правой полосе. Часто проезжают на красный свет. Бывает, что попадаются без водительских удостоверений. В основном это чистая невнимательность - истекает срок действия, а водитель забывает заменить права", - рассказал Сергей Васько. Он при этом отметил, что последний раз он задерживал нетрезвого водителя маршрутки около трех лет назад - тоже во время акции.

Комплекс профилактических мероприятий под условным названием "Автобус" будет проводиться в Минске до 31 октября.

Павел ГОРБАЧ,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске стартовала акция "Автобус", направленная на профилактику аварийности на пассажирском транспорте. Под пристальным вниманием инспекторов ГАИ -...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Гродненская региональная таможня рассказала о причинах очередей из фур на литовском направлении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика