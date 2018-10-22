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Движение по мосту через Припять откроют к 7 ноября
23.10.2018 11:31 — Новости регионов | БелТА
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по мосту через реку Припять откроют к 7 ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.
"Припятский мост практически завершен.
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по мосту через реку Припять откроют к 7 ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА министр транспорта и...
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